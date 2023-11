POL-W: W - Automat in Spielhalle aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am Freitag (24.11.2023) erbeuteten bislang unbekannte Täter Bargeld und Gold einer Wuppertalerin (78) am Nützenberg. Am Vortag (23.11.2023) erhielt die 78-Jährige einen Anruf, bei dem sich ein Mann als Polizeibeamter ausgab. Der falsche Polizist informierte die Frau über angeblich stattgefundene Raubdelikte in ihrer Nachbarschaft. Zum ...

