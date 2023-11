Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw fährt Fußgänger an, Fahrer flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Montag (27.11.2023 um 16:40 Uhr) kam es auf der Nevigeser Straße, in Höhe der Bushaltestelle Am Neuen Hessen, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Mann (20) leichte Verletzungen erlitt. Der Fußgänger überquerte die Nevigeser Straße und wartete auf einer Verkehrsinsel. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem schwarzen Pkw. Dieser fuhr auf der Nevigeser Straße in Richtung Autobahn und kollidierte sowohl mit der Verkehrsinsel, als auch mit dem 20-Jährigen. Nach wenigen Metern hielt der Pkw am Fahrbahnrand an, um jedoch umgehend von der Unfallörtlichkeit zu flüchten. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen SUV. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

