Polizei Wuppertal

POL-W: W Verletzter Jugendlicher nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Montagabend (27.11.2023) kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Wuppertal-Vohwinkel, bei dem ein 14-Jähriger Verletzungen erlitt. Der 14-Jährige war zu Fuß auf der Straße Dasnöckel in Richtung Roßkamper Straße unterwegs. Als er die Fahrbahn der Einmündung Dasnöckel (Hausnummer 100) überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto und der Fußgänger stürzte zu Boden. Die Nutzer des Fahrzeugs halfen dem Jugendlichen auf die Beine, stiegen dann in ihr Auto und fuhren weg. Der verletzte Jugendliche ging zu Fuß nach Hause, wo seine Mutter Polizei und Rettungsdienst informierte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um zwei Männer gehandelt haben, die mit dem grauen VW Touran unterwegs waren. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0202-284/0 zu melden. (an)

