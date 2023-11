Polizei Wuppertal

POL-W: W Nach Zusammenstoß - Radfahrer flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (27.11.2023, 20:15 Uhr) kam es in Langerfeld zu einer Unfallflucht. Eine 37-Jährige stand zunächst mit ihrem Opel Corsa an der roten Ampel der Rauentaler Straße. Als sie nach bisherigen Erkenntnissen bei Grünlicht anfuhr, um nach links in die Langerfelder Straße abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der in der Folge zu Boden stürzte. Anschließend entfernte er sich mit seinem Rad. Der mutmaßlich verletzte Jugendliche ist circa 13 bis 15 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Er hat eine schlanke Figur und schulterlange, dunkle Haare. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Unterwegs war er auf einem schwarzweißen Fahrrad. Am Opel der 37-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.800 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

