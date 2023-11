Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Einsätze in Gaststätten und Spielhallen

Wuppertal (ots)

Gemeinsam mit der Stadt Remscheid hat die Polizei am 24.11.2023 mehrere Gaststätten und Spielhallen kontrolliert. Einsatzkräfte der Polizei und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Stadt Remscheid haben in den Abendstunden insgesamt sechs Betriebe durchsucht. Die Polizei konnte dabei in einem Café in der Bismarckstraße eine nicht geringe Menge Heroin sowie Marihuana sicherstellen, die nach bisherigen Erkenntnissen teilweise einem 47-jährigen Mann zugeordnet werden konnten. Darüber hinaus wurden illegale Glücksspielautomaten fest- und sichergestellt. Zudem wurden durch die Stadt in einigen Lokalen eklatante Mängel unter anderem in den Bereichen Hygiene, Umgang mit Lebensmitteln, Nichtraucherschutz und Brandschutz festgestellt, was zum Teil zur Schließung der Lokale führte. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell