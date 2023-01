Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B525/ Tödlicher Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B525 ist am Montag (23.01.23) eine 76-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie saß mit drei weiteren Personen in einem Auto, das gegen 10.15 Uhr in Richtung Nottuln unterwegs war. Alle stammen aus Brandenburg. Kurz vor dem Abzweig zum Kloster Gerleve geriet der 53-jährige Fahrer aus bislang nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr, wo das Auto frontal mit einem Lkw kollidierte. Trotz Reanimationsversuchen erlag die Frau vor Ort ihren Verletzungen. Der 53-jährige Fahrer, der 75-jährige Beifahrer sowie ein neunjähriges Mädchen erlitten schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog die Neunjährige in ein Krankenhaus. Die beiden schwer verletzten Männer sowie der leicht verletzte Lkw-Fahrer kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Bundesstraße war für rund fünf Stunden gesperrt. Für die Ermittlungen zur Unfallursache war neben dem Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Münster auch ein Sachverständiger eingesetzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell