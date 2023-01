POL-COE: Dülmen, Hohe Straße/ Baucontainer aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Einen schwarzen Audi RS 3 haben Unbekannte am Sonntag (22.01.23) am Baumschulenweg gestohlen. Zwischen 7.45 Uhr und 17.30 Uhr stand das Auto am Bahnhofs-Parkplatz. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

