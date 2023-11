Polizei Wuppertal

POL-W: W Einbrüche in Wuppertal - Zwei Tatverdächtige gestellt

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Bislang Unbekannte versuchten am 29.11.2023 zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr ein zurzeit unbewohntes Haus an der Tönniesstraße gewaltsam zu öffnen. An der Märkischen Straße wurde ein Einfamilienhaus in den Abendstunden des 29.11.2023 zum Ziel von Einbrechern. Als der Eigentümer nach Hause zurückkehrte, bemerkte er zwei verdächtige Männer, die sich vom Haus entfernten. Polizisten konnten die Verdächtigen kurze Zeit später antreffen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen die polizeibekannten Verdächtigen aufgenommen. Bargeld, Schmuck und Bekleidung wurden aus einer Wohnung an der Königsberger Straße im Laufe des gestrigen Tages gestohlen, nachdem Unbekannte die Wohnungstür aufgebrochen hatten. In der Monschaustraße gelangten Einbrecher gestern Nachmittag auf unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus und stahlen Schmuck von hohem Wert. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Einbruchschutz unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten. (sw)

