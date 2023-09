Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: BRENNENDER LKW-ANHÄNGER BESCHÄFTIGT FEUERWEHR

Arnsberg (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr mit Sirene in die Wagenbergstraße alarmiert. Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb sollte ein Anhänger mit Stroh brennen. Die Alarmmeldung bestätigte sich. Das in dem Anhänger gelagerte Stroh stand in Vollbrand.

Bei einem Brand von Strohballen müssen diese auseinandergezogen werden und jedes Glutnest einzeln gelöscht werden. Hierzu wurden Landmaschinen zur Hilfe genommen. Aber auch weitere Einsatzkräfte aus Bruchhausen / Niedereimer wurden für diesen kräfteintensiven Einsatz hinzualarmiert.

Nach ca. 2 Stunden war das Feuer gelöscht. Eine Brandwache blieb noch einige Zeit vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell