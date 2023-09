Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 14.09.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Blender. Zwischen Montag und Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Verdener Weg.

Ersten Informationen zufolge verschafften sich noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus sowie den anliegenden Garagen- und Werkstatträumen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Art und Höhe des Diebesgutes sind bislang nicht bekannt.

Die Polizei Verden hofft nun auf Zeugenhinweise unter 04231/8060.

++ Einbruch in Kiosk ++

Thedinghausen. Zwischen Dienstag, 12:00 Uhr und Mittwoch, 04:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Achimer Landstraße.

Ersten Erkenntnissen zufolge betraten bislang unbekannte Täter gewaltsam den Kiosk und flüchteten mit bislang unbekanntem Diebesgut.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt der Kriminal- und Ermittlungsdienst Achim unter 04202/9960 entgegen.

++ Kassen aufgebrochen ++

Oyten. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Aufbruch von zwei Kassen in der Straße Zum Behlingsee.

Die bislang unbekannten Täter öffneten gewaltsam die beiden Kassen für den Zuckermaisverkauf und flüchteten mit dem darin befindlichen Bargeld unerkannt.

Die Polizei Oyten bittet um sachdienliche Hinweise unter 04207/911060.

++ E-Bike-Fahrer übersehen ++

Oyten. Am frühen Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem E-Bike-Fahrer, wobei sich eine Person leicht verletzte.

Gegen 05:30 Uhr befuhr eine 45-jährige Fahrerin eines Renaults die Oytermühle und beabsichtigte nach links abzubiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah sie hierbei einen auf dem Radweg fahrenden 47-jährigen E-Bike-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, indessen Folge sich der Fahrer des E-Bikes vermutlich leicht verletzte.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.300 Euro geschätzt.

++ Verkehrsunfall mit drei Pkw und einer Leichtverletzten ++

Achim. Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in der Brückenstraße, wobei sich eine Person leicht verletzte.

Gegen 07:30 Uhr befuhren ein 57-jähriger Fahrer eines Audi und ein 27-jähriger Fahrer eines Seat in genannter Reihenfolge die Brückenstraße in Richtung Uesener Feldstraße. An einer Ampel mit Rotlicht mussten die Fahrer ihre Fahrzeuge abbremsen, was eine 23-jährige Fahrerin eines Skoda ersten Informationen zufolge zu spät bemerkte und dem Fahrer des Seat auffuhr. Durch die Kollision wurde der Pkw auf den Audi geschoben. Die Fahrerin des Skoda verletzte sich hierbei vermutlich leicht.

Insgesamt wird von einem Gesamtschaden von schätzungsweise 7.000 Euro ausgegangen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Apotheke ++

Osterholz-Scharmbeck. Im Laufe des Mittwochabends kam es zu einem Einbruch in eine Apotheke in der Poststraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 23:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Apotheke und flüchteten anschließend mit Bargeld.

Der Kriminal- und Ermittlungsdienst Osterholz ermittelt nun in dieser Sache und nimmt Zeugenhinweise unter 04791/3070 entgegen.

++ Verkehrsunfall mit verletztem Kind ++

Grasberg. Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Findorffstraße, bei dem ein Kind vermutlich leicht verletzt wurde.

Gegen 15:20 Uhr befuhr eine 44-jährige Fahrerin eines Audi die Findorffstraße und passierte einen Schulbus, welcher auf einer Sperrfläche einer Bushaltestelle wartete. Ersten Erkenntnissen zufolge lief ein Kind unvermittelt vor dem Schulbus auf die Fahrbahn. Die 44-Jährige konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtszeitig abbremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Das Kind wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und verletzte sich nach derzeitigen Informationen leicht.

Der Sachschaden lässt sich auf etwa 500 Euro schätzen.

