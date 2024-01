Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0025 --Radfahrer lebensgefährlich verletzt--

Ort: Bremen-Osterholz, OT Blockdiek, Ludwig-Roselius-Allee Zeit: 15.01.24, 21.40 Uhr

Ein Radfahrer wurde am Montagabend bei einem Verkehrsunfall im Bremer Stadtteil Osterholz lebensgefährlich verletzt.

Ein 19 Jahre alter Mann befuhr mit einem Audi die Ludwig-Roselius-Allee in Richtung Züricher Straße. Laut Zeugenaussagen missachtete er das Rotlicht einer Ampel und erfasste mit seinem Auto den bei Grünlicht kreuzenden Radfahrer. Der 26-jährige Bremer erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi und das Fahrrad wurden von der Polizei zur Untersuchung beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

