Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll stellt Betrug am Jobcenter des Landkreises Lörrach fest

Lörrach (ots)

Nach Erkenntnissen des Hauptzollamts Lörrach hatte ein 39jährige Frau aus Lörrach das Jobcenter des Landkreises um mehr als 4.500 Euro betrogen. Die Frau hatte die Summe über einen Zeitraum von vier Monaten zur Sicherung ihres Lebensunterhalts erhalten. Sie hatte dabei allerdings verschwiegen, dass sie zeitgleich bei einem Unternehmen angestellt war und Lohn bezog. Das Amtsgericht Lörrach erließ einen Strafbefehl gegen die Beschuldigte, in welchem eine Geldstrafe in Höhe von 3.600 Euro festgesetzt wurde. Der Strafbefehl ist seit Ende Mai rechtskräftig. Die zu Unrecht bezogenen Leistungen wird die Verurteilte zudem auch noch an das Jobcenter zurückzahlen müssen.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell