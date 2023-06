Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zöllner stellen Betrug zum Nachteil des Jobcenters Landkreises Emmendingen fest

Freiburg.Offenburg (ots)

Nach den Ermittlungen des Hauptzollamtes Lörrach hat ein 35-jähriger Mann aus Denzlingen über einen Zeitraum von drei Monaten Arbeitslosengeld in Höhe von rund 3.600 Euro vom Jobcenter des Landkreises Emmendingen erhalten, obwohl er innerhalb dieses Zeitraums einer bezahlten Arbeit nachgegangen war. Das Arbeitsverhältnis hatte er im Antragsverfahren dem Jobcenter gegenüber bewusst verschwiegen. Das Amtsgericht Emmendingen sah die Vorwürfe als erwiesen an und verurteilte den Beschuldigten wegen Betruges mittels Strafbefehl zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.250 Euro. Auch die zu Unrecht erhaltenen Sozialleistungen muss der rechtskräftig Verurteilte zurückbezahlen.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell