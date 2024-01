Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0022 --Autobrände in Huchting--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting/Kirchhuchting, Luxemburger Straße/Alter Dorfweg Zeit: 13.01.2024 - 14.01.2024, 20 Uhr - 18 Uhr

Am Wochenende brannten im Bremer Süden zwei Autos, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen.

Am Sonntag gegen 15 Uhr meldete ein Anwohner der Luxemburger Straße ein Auto, das von innen teilweise ausgebrannt war. Der Volkswagen wies zudem einen Riss in der Windschutzscheibe auf. In unmittelbarer Nähe am selben Tag gegen 18 Uhr meldete ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma eines Einkaufszentrums im Alten Dorfweg, dass ein Auto auf einem Parkplatz brennt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer kurz darauf. An dem Volkswagen Golf entstand hoher Sachschaden.

Die Polizei fragt: "Wer hat zu den genannten Tatzeiten an den Örtlichkeiten verdächtige Beobachtungen gemacht?" Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und prüft Zusammenhänge zwischen beiden Bränden. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell