FW Norderstedt: Silvesterbilanz - ruhiger Jahreswechsel in Norderstedt

Norderstedt (ots)

Mit Stand vom 01.01.2024, 11:30 Uhr, kam es in Norderstedt zu insgesamt dreizehn Einsätzen im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel 2023/ 2024 bzw. dem damit einhergehenden Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen.

Auf den Zeitraum vom 31.12.2023 18:00 Uhr bis zum 01.01.2024 06:00 Uhr entfielen dabei zehn Einsätze. Die Einsatzzahl in der Silvesternacht liegt damit unter dem Mittel der vergangenen Jahre. Auch größere Einsätze waren im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel 2023/2024 nicht zu verzeichnen.

Bereits in den Tagen vor Silvester war es zu drei weiteren Einsätzen gekommen, welche ebenfalls vermeintlich im Zusammenhang mit dem Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände stehen.

Acht Einsätze entfielen auf das Alarmstichwort "Feuer Klein" - es brannten Hecken, Mülleimer bzw. Müllcontainer, Reste von Feuerwerksartikeln oder sonstiger Unrat. Ein Einsatz entfiel auf das Alarmstichwort "Feuer" - es brannte ein größerer Müllcontainer unmittelbar an einem Gebäude, ein Einsatz war auf die Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage zurückzuführen.

Ab dem 31.12.2023, 18:00 Uhr stellten die Freiwillige Feuerwehr Garstedt, sowie die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe mit 38 bzw. 37 Einsatzkräften die Silvesterbereitschaft.

Während der Bereitschaftszeit kam es zu einem Einsatz am 31.12.2023 bis Mitternacht. In der Tangstedter Landstraße war gegen 21:35 Uhr eine ausgelöste Brandmeldeanlage gemeldet worden. Ein Brandereignis konnte nach der Kontrolle vor Ort nicht festgestellt werden.

Sieben weitere Einsätze für die Silvesterbereitschaft folgten in der zweiten Nachthälfte zwischen 00:29 Uhr und 01:09 Uhr. In der Ochsenzoller Straße brannte dabei ein 1,1 Kubikmeter großer Müllcontainer unmittelbar an einem Gebäude. Der Brand konnte schnell gelöscht und ein Übergreifen verhindert werden. Parallel liefen währenddessen zwei weitere Einsätze im Fasenenweg, wo eine Hecke in Brand geraten war, sowie in der Rathausallee, wo Unrat brannte.

Nachdem es in Folge dessen zu keinen weiteren Alarmierungen gekommen war, wurde die Bereitschaft gegen 03:30 Uhr aufgelöst und auf reguläre Alarmierung der beiden Wehren über Funkmeldeempfänger umgestellt. Daraufhin kam es gegen 04:13 Uhr und gegen 04:29 Uhr noch zu jeweils einem weiteren Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe, sowie die Freiwillige Feuerwehr Garstedt.

Jahreswechsel 2023/ 2024

Einsatzübersicht Feuerwehr Norderstedt (Stand 01.01.2024, 12:00 Uhr):

28.12.2023 15:12 Uhr FEU Europaallee Berufsfeuerwehr Norderstedt, Freiwillige Feuerwehr Garstedt Brandgeruch in Tiefgarage gemeldet, Anlass zur Alarmierung gab vermutlich Silvesterfeuerwerk

28.12.2023 18:11 Uhr FEU-G Beamtenlaufbahn Freiwillige Feuerwehr Harksheide, Freiwillige Feuerwehr Garstedt Rauchentwicklung in Tiefgarage gemeldet, Anlass zur Alarmierung gab vermutlich Silvesterfeuerwerk

29.12.2023 17:43 Uhr FEU An der Beek Freiwillige Feuerwehr Glashütte brannte Hecke an Gebäude

31.12.2023 21:35 Uhr FEU-BMA Tangstedter Landstraße Freiwillige Feuerwehr Garstedt (Silvesterbereitschaft) Auslösung der Automatischen Brandmeldeanlage durch abgebrannte Pyrotechnik

01.01.2024 00:29 Uhr FEU-K Ochsenzoller Straße Freiwillige Feuerwehr Garstedt (Silvesterbereitschaft) brannte Unrat am Straßenrand

01.01.2024 00:37 Uhr FEU-K Friedrichsgaber Weg Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe (Silvesterbereitschaft) brannte Unrat am Straßenrand

01.01.2024 00:41 Uhr FEU-K Stettiner Straße Freiwillige Feuerwehr Garstedt (Silvesterbereitschaft) brannte Unrat am Straßenrand

01.01.2024 00:57 Uhr FEU-K Friedrich-Ebert-Straße Freiwillige Feuerwehr Garstedt (Silvesterbereitschaft) brannte Mülleimer an Bushaltestelle

01.01.2024 01:07 Uhr FEU-K Fasanenweg Freiwillige Feuerwehr Garstedt (Silvesterbereitschaft) brannte Hecke

01.01.2024 01:07 Uhr FEU Ochsenzoller Straße Freiwillige Feuerwehr Garstedt (Silvesterbereitschaft) brannte 1,1 Kubikmeter Müllcontainer an Hauswand

01.01.2024 01:09 Uhr FEU-K Rathausallee Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe (Silvesterbereitschaft) brannte Einkaufswagen mit Unrat

01.01.2024 04:13 Uhr FEU-K Lawaetzstraße Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe brannte Hundekotbeutelspender

01.01.2024 04:29 Uhr FEU-K Kohfurth Freiwillige Feuerwehr Garstedt brannte 1,1 Kubikmeter Müllcontainer

Einsatzzahlen der Vorjahre (jeweils 31.12. 18:00 Uhr - 01.01. 06:00 Uhr):

Jahreswechsel 2022/ 2023: 17 Einsätze

Jahreswechsel 2021/ 2022: 6 Einsätze*

Jahreswechsel 2020/ 2021: 3 Einsätze*

Jahreswechsel 2019/ 2020: 16 Einsätze

Jahreswechsel 2019/ 2018: 16 Einsätze

Jahreswechsel 2017/ 2018: 18 Einsätze

* auf Grund der Corona-Pandemie u.a. Verkaufs- und Abbrennverbote pyrotechnischer Artikel

