FW Norderstedt: Waldweihnacht der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt

Norderstedt (ots)

Traditionell am letzten Samstag vor Heiligabend ist es so weit: Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt lädt zur Waldweihnacht! In diesem Jahr ist es wieder einmal so, dass das Datum mit dem 23. Dezember auf den Vorweihnachtstag fällt. Ideale Bedingungen, um sich nach Abschluss der Vorbereitungen der Festtage besinnlich auf Weihnachten einzustimmen.

Die Waldweihnacht im Forstgehege Syltkuhlen beginnt um 19:00 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Vor Ort, inmitten der Natur, werden neben der BigBand der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt die Bahrenfelder Jubilissimis, Bargfeld4Brass, sowie die Gruppe HeartBeat der Emmaus-Kirchengemeinde Norderstedt mit ihren Melodien auf das anstehende Weihnachtsfest einstimmen. Pastor Martin Lorenz erzählt zudem eine Weihnachtsgeschichte.

Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt freut sich schon jetzt auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die sich mit Glühwein, Punsch, Kakao oder anderen Heißgetränken auf den Weg in den Wald machen. Denn auch das gehört zum besonderen Reiz der Veranstaltung dazu, die Verpflegung bringt sich jeder ganz nach individuellen Vorlieben selbst mit.

Auch der Weihnachtsmann hat sich bereits bei der Feuerwehr gemeldet und will es sich nicht nehmen lassen an der Veranstaltung teilzunehmen, um kleine Leckereien an die jüngsten Gäste zu verteilen.

Veranstaltungsort ist die Lichtung beim Waldinformationspunkt der NABU-Gruppe (auch bekannt als Wetterschutzhütte der Waldjugend). Erreichbar ist diese über den Friedrichsgaber Weg und den Harthagen. Die letzten Meter können nur zu Fuß bewältigt werden.

