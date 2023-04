Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gewässerverunreinigung in Rüdesheim

Rüdesheim (ots)

Am Samstag, den 15.04.2023 um 15:30 Uhr, wurde der Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim mitgeteilt, dass über die Oberflächenentwässerung in Höhe des Rhein-km 526,400 (Adlerturm Rüdesheim) ein bunt schillerndes Benzin-Ölgemisch in den Rhein eingeleitet wird. Durch die Beamten der Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim wurde vor Ort die Einleitung eines mineralölhaltigen Produktes bestätigt und die Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rüdesheim am Rhein legten einen Ölschlängel aus um eine weitere Ausbreitung der Gewässerverunreinigung zu verhindern. Durch die enge Zusammenarbeit der Beamten der Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim am Rhein mit den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Rüdesheim vor Ort gelang es die Verursacher der Gewässerverunreinigung sehr zeitnah zu ermitteln. Im Stadtgebiet Rüdesheim am Rhein wurden Wartungsarbeiten an einem Sportboot auf einem Trailer durchgeführt. Durch einen technischen Defekt kam es zum Austritt von einem Öl-/Kraftstoffgemisch.

Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

