Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0020 --Junge Ladendiebe mit Macheten bewaffnet--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 12.01.24, 21 Uhr

Nachdem zwei 13 und 15 Jahre alte Bremer am Freitagabend in der Östlichen Vorstadt beim Ladendiebstahl erwischt wurden, zogen sie Macheten hervor und verletzten damit einen Mitarbeiter. Die Polizei konnte beide Täter stellen, der Jugendliche ging in Haft.

Das Duo steckte sich im Supermarkt in der Straße Vor dem Steintor Lebensmittel in die mitgeführte Tasche und passierte den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Als der 25-jährige Ladendetektiv die beiden ansprach, flüchtete der jüngere Dieb zunächst aus dem Markt. Mit dem älteren entwickelte sich eine Rangelei, infolgedessen der 15-Jährige den Mitarbeiter mit einer Machete an der Hand verletzte. Der 13 Jahre alte Junge kehrte umgehend wieder zurück, ebenfalls mit einer Machete ausgestattet. Nachdem mehrere Mitarbeiter und Kunden den Jugendlichen fixieren konnten, flüchtete sein jüngerer Komplize wieder. Die Polizei nahm den räuberischen Dieb fest, er wurde später in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Ein Rettungswagen brachte den 25 Jahre alten Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 13-Jährige konnte im Rahmen der weiteren Ermittlungen auch identifiziert werden. Die Polizei durchsuchte am Samstag die elterliche Wohnung, traf ihn dort an und stellte Beweismittel sicher.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell