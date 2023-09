Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Mehrere Einbrüche im Kreisgebiet - Kripo bittet um Hinweise

Viersen (ots)

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 10.30 und 20.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Willich Straße in St. Tönis ein. Der oder die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und stahlen aus dem Haus unter anderem Schmuck. Zwischen 11.45 und 14.10 Uhr öffneten Unbekannte auf der Düsseldorfer Straße in Süchteln ein auf Kipp stehendes Fenster und durchsuchten das Haus. Der oder die Einbrecher stahlen unter anderem Bargeld und ein Mobiltelefon. In Schwalmtal-Waldniel auf der Amerner Straße kamen Unbekannte ebenfalls durch ein Fenster in eine Wohnung. Der Einbruch ereignete sich zwischen 12.00 und 16.50 Uhr. Was der oder die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest. In allen Fällen bittet die Kriminalkommissariat 2 in Dülken um Hinweise auf Tatverdächtige. Hinweise bitte telefonisch über die 02162/377-0. /wg (918)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell