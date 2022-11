Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Auf der Gaswerkstraße kam es am Sonntag gegen 12 Uhr zu einem Zusammenstoß von einem Auto und einem Fahrradfahrer. Der Fahrer eines Mercedes war in Richtung Freiburger Straße unterwegs, als er an der Einmündung zum Ochsensteg einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer mutmaßlich übersah. Nach der Kollision entfernte sich offenbar der Fahrradfahrer unerlaubterweise, bevor die Personalien und Versicherungsdaten festgestellt und ausgetauscht werden konnten. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise zum Unfall und dem bislang unbekannten Zweiradlenker nehmen die Ermittler des Polizeirevier Offenburg unter der Rufnummer 0781 21-2200 entgegen. /pk

