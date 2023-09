Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Drei Einsätze wegen Körperverletzungen - mehrere verletzte

Kreis Viersen (ots)

Am vergangenen Wochenende mussten Streifenteams der Polizei Viersen zu mehreren Einsätzen, bei denen es zu Körperverletzungsdelikten kam. In allen Fällen wurde eine Person leicht verletzt.

Der erste Einsatz war am Freitag, 15.09., gegen 20:30 Uhr, auf der Lange Straße in Dülken. Dort stießen zwei unbekannte Täter einen 17-jähriger Viersener von seinem Fahrrad. Anschließend kam es zu einem Gerangel. Einer der beiden Täter schlug den Viersener ins Gesicht und trat ihm gegen den Oberkörper. Die Angriffe des zweiten Täters konnte er abwehren. Beide Unbekannte liefen kurze Zeit später über die Lange Straße in Richtung Dülken Innenstadt. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Er beschreibt einen der Täter als männlich, ca. 17 Jahre, mit schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er eine Kappe, eine rote Jacke mit Bauchtasche sowie eine schwarze Jogginghose.

Im Verlauf der Nacht zu Samstag wurde die Polizei am 16.09., um 05:45 Uhr, nach Kaldenkirchen zur Venloer Straße gerufen. Hier griffen aus einer sechsköpfigen Personengruppe Unbekannte einen 26-jährigen Nettetaler an. Dieser war auf dem Weg nach Hause. Zwei bis drei der Unbekannten schlugen ihm mehrfach ins Gesicht, sodass er seine Brille verlor und eine Platzwunde an der Lippe erhielt. Bei den Unbekannten soll es sich um 16-18-jährige, männliche Täter handeln.

Samstagnacht um 23:50 Uhr griffen ebenso mehrere Personen einen 27-jährigen Nettetaler auf der Straße Am Hang an. Der 27-Jährige war alleine unterwegs und wurde nach seinen Aussagen plötzlich von hinten angegriffen. Auch hier schlugen die Täter ihrem Opfer mehrfach ins Gesicht und traten ihn gegen den Oberkörper. Ein Zeuge sah den 27-Jährigen zufällig auf der Straße, rief die Polizei und nahm eine Erstversorgung vor. Durch den Angriff erlitt der Nettetaler eine Platzwunde am Kopf. Eine Person konnte er als männlich und hell gekleidet beschreiben. Er trug eine Kappe und hatte dunkle Locken.

Die Kriminalpolizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie eine der Taten gesehen und können Hinweise geben? Melden Sie sich bitte unter der 02162 377-0. /cb (916)

