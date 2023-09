Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Samstag gegen 22.20 Uhr befuhr eine 28jährige Traktorfahrerin aus Kempen in Nettetal-Hinsbeck die Grefrather Straße aus Richtung Hauptstraße kommend in Richtung Parkstraße. In Höhe der Hausnummer 8 fuhr Sie an 2 am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW vorbei. In der Engstelle kam Ihr ein 52jähriger Radfahrer aus Nettetal entgegen. Sie bremste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der Radfahrer versuchte am stehenden Traktor vorbeizufahren, kam aber dabei zu Fall. Durch den Sturz verletzte er sich derart schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. /UR (914)

