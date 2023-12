Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Raub auf Nassauer Café

Nassau (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 07.12.2023 gegen 12:00 Uhr, kam es zu einem Raub auf das Café "Lieblingsstück" in der Bahnhofstraße 1 in 56377 Nassau. Hierbei wurden durch bislang unbekannte Täter ca. 1000 Euro Bargeld erbeutet. Bei den Tätern soll es sich um eine Frau mit langen schwarzen Haaren im Alter von ca. 25-40 Jahren und einen nicht näher beschriebenen Mann handeln. Beide Täter flüchteten nach der Tatausführung mit einem silbernen Peugeot mit französischen Kennzeichen mit überhöhter Geschwindigkeit und in riskanter Fahrweise vom Tatort. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die sachdienliche Angaben, insbesondere im Hinblick auf das flüchtende Fahrzeug, machen können, sich mit hiesiger Dienststelle unter der 02603/970-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell