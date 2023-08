Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zeugensuche nach Unfall in Mühlheim; Einbruch in Vereinsheim - Heusenstamm; Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung in Seligenstadt;

Bereich Offenbach

1. Zeugensuche: Radler nach Zusammenstoß mit Radfahrerin gesucht - Mühlheim

(fg) Im Rahmen eines Überholvorganges kam eine 71-jährige Radfahrerin am Samstagmittag zu Fall und verletzte sich schwer am Knie. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun einen 20 bis 30 Jahre alten Radfahrer, der mit einem orangefarbenen (möglicherweise auch rotfarbenen) Rennrad unterwegs war. Kurz vor 12 Uhr befuhr die 71-Jährige den ausgewiesenen Radweg der Kreisstraße 191 von Lämmerspiel kommend in Richtung Mühlheim. Der Rennradfahrer habe die Frau sodann überholt. Diese erschrak, kam nach rechts auf den unbefestigten Waldboden und stürzte. Der Radfahrer habe den Sturz offenbar gemerkt, soll sich noch nach dem Gesundheitszustand der Dame erkundigt haben und im Anschluss weitergefahren sein. Laut Angaben der Radlerin habe sie zunächst bestätigt, dass alles in Ordnung sei. Aufgrund der Knieverletzung kam die Frau aus Rodgau in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun den Unfallbeteiligten und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

2. Einbruch in Vereinsheim - Heusenstamm

(fg) Unbekannte brachen am frühen Sonntagmorgen in das Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins in der Schloßstraße ein und verursachten einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zwischen 1 und 2.25 Uhr waren die Eindringlinge am und im Vereinsheim zugange. Um in das Innere zu gelangen hebelten sie ein Fenstergitter auf. Im weiteren Verlauf beschädigten die Täter eine Scheibe, durch welche sie anschließend ins Innere kletterten. Ob sie etwas mitnahmen, ist bisher unbekannt. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Unfallflucht auf Parkplatz in der Frankfurter Straße - Neu-Isenburg

(fg) Auf rund 3.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagvormittag auf dem Sparkassen-Parkplatz in der Frankfurter Straße verursacht hat. Die Unfallflucht ereignete sich kurz vor 11 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigte ein weißer Sprinter beim Ausparken einen Mitsubishi Colt. Anschließend machte sich der Fahrer des Sprinters aus dem Staub. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

4. Zeugensuche: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Seligenstadt

(fg) Aus bislang unbekannten Gründen schlugen zwei Männer am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, im Schachenweg im Bereich der Brücke bei der dortigen Umgehungsstraße einem 15-Jährigen ins Gesicht. Dieser verlor aufgrund der Schläge offenbar sein Gleichgewicht, fiel über eine Leitplanke und stürzte in ein Gebüsch; er zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Täter, etwa 30 bis 35 Jahre alt und von muskulöser bis massiger Statur, waren wohl mit einem dunkelgrauen Fahrzeug unterwegs. Einer hatte braune sowie kurze Haare und einen Vollbart. Sein Begleiter hatte kurz rasierte, blonde Haare. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt zu melden.

5. Unbekannte Zeuginnen nach Unfallflucht gesucht - Seligenstadt

(cw) Nach einer Unfallflucht, die sich am Samstag gegen 12.40 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Aschaffenburger Straße ereignete, sucht die Polizei zwei unbekannte Zeuginnen, die das Unfallgeschehen offensichtlich beobachtet haben. Sie übergaben der Besitzerin des beschädigten Autos einen Zettel mit dem mutmaßlichen Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs. Es soll sich um ein Taxi handeln. Dieses verursachte wohl beim Ausparken einen Kratzer an dem blauen Hyundai. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Zettelschreiberinnen melden sich bitte auf der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Zeugensuche: Mercedes-Fahrer verursachte Unfall - Hanau/Autobahn 3

(fg) Im Zuge einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 3 kurz vor der Anschlussstelle Hanau in Fahrtrichtung Würzburg ereignete, sucht die Polizei den Fahrer eines weißen Mercedes. Der Vorfall, bei dem der Mercedes-Fahrer einer Audi-Fahrerin dicht aufgefahren sein und diese mittels Lichthupe zum "Platzmachen" genötigt haben soll, fand gegen 13.40 Uhr statt. Aufgrund des drängelnden Fahrverhaltens des Mercedes-Lenkers wechselte die 36-Jährige nach eigenen Angaben von der linken auf die mittlere Spur. Der Unbekannte habe sich dann mit seinem Wagen nach einem Überholmanöver dicht vor den Audi gesetzt und so stark abgebremst, dass die Audi-Fahrerin ausweichen musste und mit einem VW Touran zusammenstieß. Sowohl der Touran als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro. Der Unfallverursacher, es soll sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann gehandelt haben, machte sich davon. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt. Zeugen melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 07.08.2023, Pressestelle, Felix Geis

