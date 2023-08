Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 06.08.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbruch in Vereinsheim - Heusenstamm

Das Vereinshaus eines Gartenvereins in der Schloßstraße war das Ziel eines Einbruchs. Eine dunkel gekleidete Person hebelte am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.40 Uhr, die Vergitterung eines Fensters auf und schlug dann die dahinterliegende Glasscheibe ein, um in das Gebäude einsteigen zu können. Der Eindringling durchwühlte den Innenraum, bevor er dann Richtung Bahnhof flüchtete. Der Täter hatte zwar einen Rucksack dabei, aber vermutlich wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Offenbach bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Raubüberfall auf Bar - Hanau

Ein 20 bis 25 Jahre alter bewaffneter Mann hat am Samstagabend eine Bar am Anfang der Lamboystraße überfallen und Bargeld erbeutet. Der mit einem schwarzen Tuch mit weißem Muster maskierte Täter betrat gegen 23.15 Uhr die Bar, hielt einem Angestellten eine Pistole an den Hals und forderte ihn auf die Kasse zu öffnen. Der Räuber schnappte sich Bargeld aus der Kasse und flüchtete dann durch den Haupteingang nach draußen. Bevor der Täter in eine angrenzende Nebenstraße wegrannte, bedrohte er noch kurzzeitig einen weiteren Gast mit der Schusswaffe. Der Flüchtende ist etwa 170 bis 180 cm groß, schlank und hat dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, dunkelblauer Kapuzenjacke, sowie mit fingerlosen schwarzen Handschuhen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06181 100-123

Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 06.08.2023, Susanne Röhling, PvD

