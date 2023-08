Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Fahrrad aus Keller gestohlen - Offenbach; Räder von A7 in Seligenstadt entwendet; Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Maintal; und weitere Meldungen

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugensuche: Fahrrad aus Keller gestohlen - Offenbach

(fg) Ein Fahrrad haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Adam-Marsch-Straße (20er-Hausnummern) entwendet. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 21.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 9.55 Uhr, hebelten die Einbrecher zunächst die Eingangstür des Mehrfamilienhauses auf, um zu den Kellerräumen zu gelangen. Dort zerstörten die Eindringlinge das Vorhängeschloss eines Kellerverschlages und nahmen das Bike des Herstellers Cube (Hyde Pro) mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

2. Räder von Audi A7 entwendet - Seligenstadt

(fg) Auf Räder hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht zum Donnerstag einen am Parkplatz des Schwimmbads (Am Schwimmbad) in Seligenstadt abgestellten Audi A7 angingen. Eher ungewöhnlich war letztlich der Diebstahl der drei Räder. Die Räderdiebe nutzten wie üblich einen Wagenheber, um den Audi aufzubocken; Bücherstapel dienten im weiteren Verlauf für die Demontage der Räder. Offenbar wurden die Unbekannten bei der Tatbegehung gestört, da bei einem der hinteren Reifen lediglich zwei Schrauben gelöst wurden und der Wagenheber sowie das Rad vor Ort verblieben. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend, 21 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.10 Uhr.

Bereich Main-Kinzig

1. Zwei Schwerverletzte nach Unfall - Maintal

(fg) Am Donnerstagabend ereignete sich an der Kreuzung der Carl-Zeiss-Straße und der Kesselstädter Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Yamaha-Fahrer schwere Verletzungen erlitten und insgesamt ein Schaden von rund 5.500 Euro entstand. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 29 Jahre alter Mann aus Hanau in seinem weißen Opel Vivaro die Carl-Zeiss-Straße und beabsichtigte in die Kesselstädter Straße einzufahren. Ein 17-Jähriger war mit seiner schwarzen Yamaha und seinem 16 Jahre alten Sozius auf der Kesselstädter Straße von Hanau kommend in Richtung Maintal unterwegs. An der Kreuzung übersah der Opel-Fahrer offenbar den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Yamaha-Lenker und bog in die Kesselstädter Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß; hierbei wurden der 17- sowie 16-Jährige schwer verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei war im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort. Weitere Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0.

2. Einbrecher nutzten Auto zum Eindringen: Zigaretten gestohlen - Langenselbold

(fg) Mit einem dunklen Fahrzeug fuhren Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen rückwärts gegen die Eingangstür der Tankstelle in der Gelnhäuser Straße, verschafften sich hierdurch Zugang ins Innere und stahlen Zigaretten. Mit ihrer Beute flohen die Eindringlinge, es handelt sich ersten Erkenntnissen zufolge um drei Männer, mit dem Auto. An der Eingangstür entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. An dem Wagen befanden sich MKK-Kennzeichenschilder, welche zuvor in Maintal entwendet worden waren. Zwei der Täter trugen helle Kapuzenpullover; einer hatte eine Jacke mit Kapuze an. Beim Fluchtfahrzeug dürfte es sich um einen Audi A3 älteren Baujahrs handeln. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Verursacher von Ölspur gesucht! - Bad Orb

(fg) Verkehrsteilnehmer meldeten am Mittwochnachmittag, kurz nach 15 Uhr, eine Ölspur im Stadtgebiet von Bad Orb. Im Zuge dessen waren die Feuerwehr Bad Orb, der Bauhof Bad Orb und eine Streifenbesatzung der Polizeistation im Einsatz. Es handelte sich ersten Erkenntnissen zufolge um eine Dieselspur, die sich beim herrschenden Regenwetter stark ausbreitete. Der Verlauf der Verunreinigung war wie folgt:

Burgring - Ludwig-Schmank-Straße - Würzburger Straße - Villbacher Straße - Rotahornallee - Lindenallee - Horststraße

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 91480.

4. Umleitungsschild auf Straße platziert: Zeugen gesucht - Schlüchtern/Herolz

(fg) Am frühen Freitagmorgen, gegen 3.30 Uhr, meldete sich ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei und teilte mit, dass eine Person auf der Brückenauer Straße (Landesstraße 3180) zwischen Schlüchtern und Herloz offensichtlich bewusst verschiedene Straßen- und Umleitungsschilder mittig auf die Fahrbahn stelle. Der Mitteiler sei soeben beinahe selbst in ein Schild hineingefahren. Eine Streifenbesatzung machte sich daher umgehend auf den Weg, um die Strecke zwischen Schlüchtern und Herolz nach möglichen Hindernissen zu sichten. Hierbei konnte tatsächlich ein mobil aufgestelltes Umleitungsschild - mittig auf der entgegenkommenden Fahrbahn - festgestellt werden.

Unmittelbar zuvor näherte sich eine Verkehrsteilnehmerin in ihrem Renault von Herolz kommend in Richtung Schlüchtern. Trotz optischer Warnung mit dem Funkstreifenwagen sowie eingeschaltetem Blaulicht übersah die Dame offenbar das auf der Fahrbahn stehende Umleitungsschild und fuhr mit ihren linken Reifen über den Standfuß des Schildes. Hierbei wurde der Vorderreife sowie die Felge beschädigt. Der Renault war nicht mehr fahrtauglich. Die Fahrerin blieb unverletzt. Weitere Verkehrsschilder konnten auf der Strecke nach Überprüfung durch die Streife nicht festgestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

Offenbach, 04.08.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell