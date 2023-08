POL-OF: Vorsicht vor "WhatsApp"-Betrügern!

Offenbach (ots) - Vermisste ist wieder da - Hanau / Aschaffenburg (fg) Die seit Dienstagabend vermisste 20-Jährige aus Hanau wurde am Mittwoch in Aschaffenburg in der Nähe des dortigen Bahnhofs angetroffen. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen. Offenbach, 03.08.2023, Pressestelle, Felix Geis Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südosthessen - Pressestelle - Spessartring 61 63071 Offenbach am Main ...

