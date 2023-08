Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Montagabend drei Pedelecs entwendet

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 31.07.2023, wurden der Polizei drei Fahrraddiebstähle mitgeteilt. In dem Zeitraum zwischen 19.50 Uhr bis 22.00 Uhr, wurde ein rotes Pedelec der Marke Cube entwendet, welches in der Bahnhofstraße an einem Regenfallrohr angeschlossen war. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.000 Euro. Zwischen 18.00 Uhr und 21.45 Uhr wurde ein graues Haibike entwendet. Es stand verschlossen an einem Fahrradabstellplatz in der Untere Wallbrunnstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.500 Euro. In der Belchenstraße, gegenüber dem Bahnhof, wurde zwischen 21.00 Uhr und 00.50 Uhr ebenfalls ein an einem Metallbügel angeschlossenes Pedelec entwendet. Das durchtrennte Fahrradschloss wurde von den unbekannten Tätern zurückgelassen. Daten zu diesem Pedelec sind hier momentan nicht bekannt.

