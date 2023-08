Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wittlingen/Rümmingen: Farbschmierereien - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 27.07.2023 bis Montag, 31.07.2023, besprühten Unbekannte ein Firmentor in der Straße "Speichermatt" und eine Fassadenwand in der Straße "Rosenhügel" mit einem schwarzen TAG. Das gleiche TAG konnte noch an weitere Örtlichkeiten in Wittlingen festgestellt werden. Ebenso auch in Rümmingen an verschiedenen Örtlichkeiten. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

