Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0031 --Polizeieinsatz in Burg-Grambke beendet--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, Alwin-Lonke-Straße Zeit: 19.01.2024, 07:45 Uhr

Die Polizei Bremen berichtete am späten Vormittag von einer möglichen Bedrohung an einer Oberschule in Burg-Grambke, siehe hierzu Pressemeldung 0029.

Durch die Polizei Bremen wurden umfangreiche Maßnahmen durchgeführt, um diesem Hinweis nachzugehen. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort keine konkrete Gefahr fest. Nach Abschluss der Maßnahmen am Einsatzort konnten die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte das Schulgelände verlassen. Eine weitere Betreuung wird am Montag über die Schule angeboten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell