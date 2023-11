Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntag, 26.11.2023, 21:30 Uhr, und Montag, 27.11.2023, 17:30 Uhr, ist in eine Gaststätte in der Bleiche von WT-Waldshut eingebrochen worden. Über ein Küchenfenster gelangten der oder die Einbrecher gewaltsam in die Gasträumlichkeiten, die in einem Gebäudekomplex untergebracht sind. Ein dort aufgestellter Geldspielautomat wurde aufgebrochen, das darin verwahrte Bargeld entwendet. An einem zweiten Automaten waren Aufbruchspuren erkennbar, dieser blieb aber letztlich weiter unberührt. Die Höhe des Sach- und Diebstahlsschaden ist noch unbekannt. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

