POL-FR: Schönau: Einbruch in Textilgeschäft - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In ein Outdoor & Outlet Textilgeschäft wurde von Unbekannten in der Nacht von Montag auf Dienstag, 27. - 28.11.2023, in der Straße "Brand" eingebrochen. Über die Eingangstüre wurde gewaltsam in die Räumlichkeiten eingedrungen. Wander- und Skibekleidung sowie sonstige große Mengen an Bekleidungsteilen wurde aus dem Verkaufsraum und auch aus dem Lager entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich zwischen 30.000 Euro und 40.000 Euro. Die mögliche Tatzeit liegt zwischen 18.00 Uhr und 07.30 Uhr am Morgen. Es wird vermutet, dass es sich um mindestens zwei Täter handelt, welche vermutlich mit einem Transporter die große Menge an Kleidungstücken abtransportiert haben. Da sich das Geschäft an der B 317 befindet und daher gut einsehbar ist, hofft der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) auf Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) Hinweise entgegen.

md/tb

