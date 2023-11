POL-FR: Todtnau: Geparktes Fahrzeug beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Freiburg-Herdern: In der Nacht auf Samstag, 25.11.2023, gerieten zwei Fahrzeuge in der Mozartstraße gegen 02:50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, umliegende Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 0761 882-2880 zu melden. js Medienrückfragen bitte an: ...

