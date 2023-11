POL-FR: Schopfheim: Pkw kollidiert frontal mit Tunnelwand

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 25.11.2023, 20.00 Uhr bis Sonntag, 26.11.2023, 13.00 Uhr, warf ein Unbekannter in der Hebelstraße einen Stein in eine Schaufensterscheibe eines Versicherungsbüros. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang ...

mehr