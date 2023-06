Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Koniferen bei Gasbrennerarbeiten abgebrannt

Zeven (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 29.06.2023 wurde die Feuerwehr Zeven um 18:35 Uhr in die Heinrichstraße in Zeven gerufen. Anrufer meldeten dort eine brennende Hecke. Die Einsatzkräfte konnten schon auf der Fahrt zum Feuerwehrhaus durch teile des Stadtgebietes Zeven einen deutlichen Brandgeruch und eine Rauchentwicklung wahrnehmen. Anwohner hatten bereits begonnen mit Gartenschläuchen und Feuerlöschern das Feuer zu bekämpfen. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen,wurde sofort, unter schwerem Atemschutz, mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung aufgenommen. Die weitere Umgebung, das Unterholz und auch die Hecke selbst, wurden anschließend noch mit einer Wärmebildkamera kontrolliert um ein erneutes entfachen des Feuers auszuschließen. Durch die gute Vorarbeit der Anwohner konnte das Feuer schnell gelöscht werden und die Einsatzkräfte waren nach knapp 30 Minuten wieder zurück am Gerätehaus. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell