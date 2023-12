LPI-EF: Radfahrer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots) - In Walschleben beschädigte am Dienstag eine unbekannte Person ein Auto. Zwischen 06:30 Uhr und 15:00 Uhr trat der Täter gegen zwei Türen des Mazdas, welcher in der Erfurter Straße parkte. Durch die verursachten Dellen entstand an dem Auto ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Noch ist unklar, wer für die Tat verantwortlich ist. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr