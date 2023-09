Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

BAB61-BAB6: Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten - PM Nr.1

Hockenheim / BAB61-BAB6 (ots)

Gegen 05.45 Uhr kam es in der Überleitung von der BAB61 auf die BAB6, Fahrtrichtung Heilbronn, zu einem Verkehrsunfall an welchem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Rettungskräfte treffen gerade am Unfallort ein. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht bekannt. Es kommt allerdings bereits zu einem Rückstau in Richtung Speyer.

