Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Unfall im Gleisbereich - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich kurz nach 17.30 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Straßenbahnen im Bereich der Seckenheimer Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es aufgrund einer fehlerhaften Gleissignalstellung zur Kollision der beiden Straßenbahnen an der Einmündung zur Gottlieb-Daimler-Straße. Sowohl die Fahrgäste als auch die beiden Straßenbahnfahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Da eine Straßenbahn aus den Gleisen gesprungen war, musste diese wieder in die Gleise eingesetzt werden. Der Fahrzeugverkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Um 21.30 Uhr waren alle Maßnahmen an der Unfallstelle beendet. An den Straßenbahnen entstand ein Sachschaden von 25.000EUR. Der Verkehrsdienst Mannheim hat Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell