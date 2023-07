Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kracht in Mülltonne, Fahrer flüchtet

Beuren (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 2.15 Uhr, krachte ein dunkler Pkw in der Turmstraße gegen eine Mülltonne und beschädigte diese. Zeugen hatten das Quietschen der Reifen gehört und das Auto aus Richtung Marktstraße kommend gesehen. Offensichtlich war der bislang unbekannte Fahrer zu schnell, als er in die Turmstraße abbog. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, Aktenzeichen 0194155, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell