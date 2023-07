LPI-NDH: Hoher Schaden nach Auffahrunfall

Bad Frankenhausen (ots) - Eine Fußgängerin überquerte am Dienstag, gegen 18.50 Uhr, die Straße Am Wallgraben. Hierbei stieß sie gegen den Außenspiegel eines Hyundai, der die Straße in Richtung Franz-Winter-Straße befuhr. Die Fußgängerin blieb offenbar unverletzt, denn sie verließ die Unfallstelle in Richtung Tischplatt obwohl der Außenspiegel am Auto ...

