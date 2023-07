Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin kollidiert mit Auto und verlässt Unfallstelle

Bad Frankenhausen (ots)

Eine Fußgängerin überquerte am Dienstag, gegen 18.50 Uhr, die Straße Am Wallgraben. Hierbei stieß sie gegen den Außenspiegel eines Hyundai, der die Straße in Richtung Franz-Winter-Straße befuhr. Die Fußgängerin blieb offenbar unverletzt, denn sie verließ die Unfallstelle in Richtung Tischplatt obwohl der Außenspiegel am Auto beschädigt war. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachtes einer Unfallflucht aufgenommen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu der bislang unbekannten Fußgängerin machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, Aktenzeichen 0193075, entgegen.

