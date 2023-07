Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erst Unfall gebaut, dann Haustür beschädigt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Weil ihm der Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Thomas-Müntzer-Straße verwehrt blieb, beschädigte ein 59-jähriger Mann am späten Dienstagnachmittag die Eingangstür des Hauses. Er schlug mit den Händen derart dagegen, dass das Glas zersprang. Hierbei verletzte sich der Mann an der Hand und musste medizinisch versorgt werden. Zuvor hatte er bereits mit seinem Hyundai beim rückwärts einparken in der Thomas-Müntzer-Straße zwei Autos beschädigt. Da er offensichtlich angetrunken war, musste er mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Den Autoschlüssel stellten die Polizisten sicher, auch seinen Führerschein kassierten sie ein.

