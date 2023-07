Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorroller geklaut

Nordhausen (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Sundhäuser Straße einen Motorroller. Der Eigentümer hatte den Roller gegen 20 Uhr am Dienstag dort abgestellt, gegen 1 Uhr in der Nacht war er verschwunden. Der Schaden wird auf ca. 1800 Euro geschätzt.

