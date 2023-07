Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeuge verhindert erfolgreiche Betrugshandlung

Sondershausen (ots)

Als gestern Nachmittag ein 78-jähriger Mann den Spezialitätenladen an der Hauptstraße betrat, um einen vierstelligen Bargeldbetrag zu überweisen, wurde der Geschäftsführer hellhörig. Er erfuhr, dass der Rentner, der in Thale wohnt, einen Anruf erhalten hatte und aufgefordert wurde, in Sondershausen ein Paket abzuholen. Gleichzeitig sollte er den Geldbetrag überweisen. Der Geschäftsführer verständigte die Polizei und verhinderte so, dass dem Mann ein finanzieller Schaden entstand. Ermittlungen wegen des versuchten Betruges wurden eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell