Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Spielhalle: Täter entwenden Bargeld

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (29. August 2023) kam es zwischen 00:00 Uhr und 04:20 Uhr an der Bahnhofstraße in Emmerich zu einem schweren Diebstahl. Mehrere unbekannte Täter verschafften sich über den Hintereingang eines Mehrfamilienhauses Zutritt zum Gebäude und beschädigten dort eine Notausgangstür. Durch die Türe gelangten die Täter in die Räumlichkeiten einer Spielhalle, wo Sie mehrere Automaten beschädigten und Bargeld im hohen vierstelligen Bereich entwendeten. Die Täter entfernten sich nach der Tat in unbekannte Richtung.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und bittet darum sich bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

