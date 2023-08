Kleve (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (29. August 2023) haben unbekannte Täter die Scheibe eines Smart Fortwo eingeschlagen, der am Fahrbahnrand der Straße Kockstege abgestellt war. Sie entwendeten mehrere Flaschen Wein aus einem Karton auf dem Beifahrersitz. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs) Rückfragen bitte an: ...

