Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet

Nordhausen (ots)

Am Freitag, gegen 16:00 Uhr, beabsichtigte eine 20-Jährige mit ihrem PKW von der Straße "Am Salzagraben" nach links auf die Straße der Genossenschaften abzubiegen. Dabei übersah die junge Frau einen vorfahrtsberechtigten PKW, welcher die Straße der Genossenschaften in Richtung Clara-Zetkin-Straße befuhr. In der weiteren Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Es entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000,- Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

