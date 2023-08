LPI-NDH: Einstürzende Mauer begräbt Pkw

Landespolizeiinspektion Nordhausen

In Tastungen wurde am Nachmittag ein Pkw von einer einstürzenden Mauer begraben. Während der Sanierungsarbeiten an der Fassade passierte ein Auto den Baustellenbereich. Aus noch unbekannter Ursache fiel die Mauer in sich zusammen und stürzte auf das vorbeifahrende Fahrzeug. Die Insassen wurden hierbei verletzt. Die Ursache für den Unfall wird nun untersucht. Weiter muss geprüft werden, ob die Baustelle an der Fahrbahn rechtmäßig betrieben worden ist. Die Polizeiinspektion Eichsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

