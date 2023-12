Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Dockweiler (ots)

Wie die Polizeiinspektion Daun bereits am 02.09.2023 meldete:

Am 02.09.2023 vermutlich gegen 02:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter ein Schild im Bereich der Straße "In der Heck". Es handelte sich um ein Firmenschild eines Hundesalons und zeigte einen Beagle mit Gurkenmaske. In der Nacht fand in der Nähe eine Veranstaltung statt.

Nun wurde im Zeitraum 31.12.2023, 01:00 Uhr bis 09:00 Uhr erneut das Schild der Firma beschädigt. Die Tat dürfte als "sinnlose Vandalismustat" zu deuten sein.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern geben können, dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell