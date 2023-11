POL-ESW: Pressebericht 08.11.2023 -2

Polizei Eschwege

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Kraftstoffdiebstahl aus Baumaschine; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben auf dem Gelände eines Steinbruchbetriebes den Tank einer Baumaschine (Bagger) gewaltsam geöffnet und daraus insgesamt etwa 400 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Ereignet hat sich der Vorfall in dem Steinbruch entlang der Landesstraße L 3300 zwischen Rittmanshausen und Rambach. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag 17.00 Uhr und Mittwoch 06.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Reisebus stößt beim Wenden mit nachfolgendem Pkw zusammen

Ein 45-Jähriger aus Dingelstädt hat am Mittwochmorgen um kurz nach 07.30 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, als er mit einem Reisebus auf der B 80 wenden wollte. Laut Unfallbericht befuhr der 45-Jährige mit dem Reisebus die B 80 aus Richtung Anschlussstelle B 27 kommend, in Richtung Witzenhausen. Aufgrund eines erheblichen Rückstaus wollte der 45-Jährige unmittelbar nachdem er von der B 27 auf die B 80 eingebogen war, im Bereich einer Verkehrsinsel verbotswidrig (durch Überfahren einer durchgezogenen Linie) wenden. Bei dem Wendevorgang kollidierte der Busfahrer mit einem ihm nachfolgenden und in gleicher Richtung fahrenden Pkw. Beide Fahrzeuge sind dadurch mit Sachschäden in Mitleidenschaft gezogen worden, die aber noch nicht abschließend beziffert sind. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

